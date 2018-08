Jürgen Melzer in US-Open-Quali früh gescheitert

Jürgen Melzer hat gleich zum Auftakt der Qualifikation für das Tennis-Grand-Slam-Turnier in New York eine Niederlage bezogen. Der Niederösterreicher musste sich am Mittwoch dem Franzosen Kenny De Schepper mit 6:7(7),2:6 geschlagen geben. Später am Abend noch im Einsatz war Gerald Melzer gegen Darian King (BAR), der Sieger trifft auf De Schepper.

SN/APA/EXPA/JFK Kein Erfolgserlebnis von Jürgen Melzer in New York