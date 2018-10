Jugendspiele in Buenos Aires mit 41 jungen ÖOC-Athleten

Nach Singapur 2010 und Nanjing 2014 finden vom Samstag (6. Oktober) bis 18. Oktober die insgesamt 3. Olympischen Sommer-Jugendspiele in Buenos Aires statt und damit erstmals außerhalb Asiens. 2022 werden die Titelkämpfe auf dem afrikanischen Kontinent ausgetragen. In Argentiniens Hauptstadt werden rund 4.000 Aktive aus 206 Nationen im Alter von 15 bis 18 Jahren antreten, darunter 41 Österreicher.

Ursprünglich war das ÖOC-Aufgebot mit je 21 Athleten zwischen Burschen und Mädchen ausgeglichen, Schwimmer Simon Bucher musste aber letztlich wegen eines gebrochenen Sprunggelenks passen. Die Abreise der inklusive Betreuern und Funktionären insgesamt 76-köpfigen rot-weiß-roten Equipe erfolgte nach einer Verabschiedung durch Sportminister Heinz-Christian Strache am Dienstagabend.

Erstmals bei Jugendspielen sind mit den U18-Hockey-Mannschaften beider Geschlechter österreichische Teams qualifiziert. Mit je neun Sportlern machen die Hockey-Spieler knapp die Hälfte von Österreichs Equipe aus. Neu im Programm sind Breakdance, Trampolinspringen und Klettern. Angeführt wird die ÖOC-Delegation von Präsident Karl Stoss, Generalsekretär Peter Mennel, Chef de Mission Christoph Sieber, Stellvertreter Ingemar Mayer und Marketingleiter Florian Gosch.

Österreichs Nachwuchshoffnungen treten in 13 Bewerben an - Breakdance, Fechten, Golf, Hockey, Judo, Leichtathletik, Radsport, Schießen, Schwimmen, Segeln, Sportklettern, Tischtennis und Trampolinspringen. Einige in Österreichs Team haben bekannte Namen. So sind die frischgebackene Junioren-Radstraßenweltmeisterin Laura Stigger und Kletter-Jugend-Weltmeisterin Sandra Christine Lettner dabei. Zudem haben Leichtathletin Ingeborg Grünwald, Weitsprung-"Goldene" bei den Europäischen Jugendspielen, und Emma Spitz, Gewinnerin der U18-Golf-British-Open. Schwimmer Marvin Miglbauer hat mit der Verbesserung von Junioren-Rekorden von Markus Rogan kräftig aufgezeigt.

Ein gemischtes Duo bilden Steuerfrau Laura Sophie Farese und Vorschoter Matthäus Zöchling im Nacra17, die Segler haben mit dem Olympia-Zweiten (2004) Andreas Geritzer einen prominenten Heim-Betreuer. Vorort wird das Duo vom dreifachen Olympia-Teilnehmer Matthias Schmid gecoacht.

