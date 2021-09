Julia Mayer läuft österreichischen Rekord über 10 km

In einem Rahmenbewerb des "Vienna City Marathons" hat Julia Mayer am Samstagabend in Wien den österreichischen Rekord über 10 Kilometer auf der Straße verbessert. In 32:54 Minuten blieb die Athletin der DSG Wien 18 Sekunden unter der bisherigen von Andrea Mayr gehaltenen Rekordmarke. Andreas Vojta (team2012.at) gewann bei den Männern in neuer persönlicher Bestleistung von 29:03.

"Ich bin überwältigt", sagte die Wienerin Mayer nach dem Zieleinlauf. "Es ist richtig cool, unter 33 Minuten gelaufen zu sein. Es war eine geniale Stimmung und es ist eine große Ehre, den Rekord von Andrea Mayr zu brechen. Sie ist eine Legende."