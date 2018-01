Julian Baumgartlinger spornt junge Leichtathleten an

Über einen prominenten Daumendrücker dürfen sich die Teilnehmer der ASVÖ Indoor Trophy der Leichtathleten am Samstag freuen. ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger wünscht den jungen Athletinnen und Athleten in einer Video-Grußbotschaft alles Gute.

Mehr als 100 Leichtathletik-Talente starten am Samstag bei der traditionellen ASVÖ Indoor Trophy im ULSZ Rif. Bei dem Mehrkampfmeeting der Altersklassen U8 bis U16 messen sie sich u. a. in Sprint, Weitsprung und Kugelstoßen.

Angespornt werden sie von Fußball-Teamkapitän Julian Baumgartlinger. Der aus Mattsee stammende Bundesligakicker übermittelte eine Video-Grußbotschaft. Der Legionär bei Bayer Leverkusen war ein vielseitiges Sporttalent. 2001 nahm er selbst als Union-Salzburg-Athlet an der Indoor Trophy teil und siegte in der U14-Wertung überlegen. "Von der leichtathletischen Ausbildung profitierte ich noch heute", sagt der 30 Jahre alte Musterprofi.

Der Vierkampf-Punkterekord Baumgartlingers wurde übrigens nie überboten. Vor zwei Jahren wurde eine fünfte Disziplin eingeführt. An diesen Leistungen des 13-jährigen Julian Baumgartlingers können sich seine jungen Nachfolger messen: 60 Meter: 8,39 Sek., Kugelstoßen: 10,33 m, Weitsprung: 4,82 m, 1000-m-Lauf: 3:56,69 Min.

Nicht nur der heutige Teamkapitän feierte frühe Erfolge in der Rifer LA-Halle. Paralympics-Sieger Günther Matzinger oder Olympia-Hürdensprinterin Beate Schrott finden sich in den Siegerlisten. Und noch eine erfolgreiche Fußballkarriere hatte ein leichtathletisches Vorspiel: Laura Feiersinger, mit dem ÖFB-Team vorigen Sommer EM-Dritte, deklassierte 2006 in Rif ihre Konkurrentinnen in der U14-Klasse.

(SN)