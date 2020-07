Julian Hörl gegen den Ex-Kollegen um Finaleinzug

Beachvolleyballer Julian Hörl geht mit Partner Tobias Winter am Samstag ins Halbfinale beim Austrian Champions Cup. Auf der anderen Seite steht mit Xandi Huber sein früherer Partner.

Tobias Winter/Julian Hörl wuchsen im Lauf des Einladungsturniers mit den Aufgaben. Die Vorrunde in Rif brachte Platz drei und einiges Zittern, ob das für den Aufstieg reicht. Danach war das Duo in Wien gegen Martin Ermarcora/Moritz Pristauz klar siegreich. Das heimische Top-Gespann gab danach w.o., am Freitag verkündete Ermarcora, dass er sich für den Rest des Jahres eine Auszeit gönnen wird, um die Akkus neu aufzuladen.

Christoph Dressler/Alexander Huber sind auf der Wiener Donauinsle die Halbfinalgegner von Winter/Hörl. "Ich freue mich auf dieses Spiel. Mit Xandi habe ich 2017 den Staatsmeistertitel geholt. Das war damals richtig lässig", sagt Hörl. "Die beiden haben bis jetzt sehr stark gespielt, kein Spiel verloren. Wir hoffen natürlich, dass wir die ersten sind, die sie schlagen", gibt sich Hörl kämpferisch.

Und Winter fügt hinzu: "Ich finde die Außenseiterrolle ganz cool. Wir haben nichts zu verlieren, können locker drauflosspielen. Wenn es uns gelingt, unser Top-Niveau zu erreichen, wird es, denke ich, eine richtig coole Partie. Wir spielen immer gerne gegen die beiden. Sie sind lässige Typen. Ich kann einen richtigen Fight versprechen."

Huber schätzt die Chancen 50:50 ein. "Wir werden richtig gut spielen müssen, es wird jedenfalls eine heiße Partie", ist der 34-jährige Klagenfurter überzeugt und weist auch auf die gemeinsame Vergangenheit mit Hörl hin: "Wir haben eine Saison miteinander gespielt. Ich weiß also, was er draufhat. Es wird eine ganz spannende Geschichte."

Im zweiten Semifinale matchen sich die Ex-Vizeweltmeister Clemens Doppler/Alex Horst an der Stätte ihres größten Erfolgs (WM 2017) mit Robin Seidl/Philipp Waller.

