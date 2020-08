Julian Hörl in Baden im Viertelfinale out

Julian Hörl aus Saalfelden und der Niederösterreicher Tobias Winter sind beim World-Tour-Bewerb im Beach-Volleyball in Baden (1*) in der Runde der letzten Acht ausgeschieden. Ihre Landsleute Robin Seidl und Philipp Waller erwiesen sich als zu stark.

Das steirisch-kärntnerische Duo setzte sich mit 2:0 (14, 18) gegen Winter/Hörl durch. Sie sind nun die letzten verbliebenen Österreicher im Bewerb und spielen im Semifinale am Sonntag gegen Métral/Haussener aus der Schweiz.

Winter Hörl gewannen zuvor den Pool A auch dank eines 2:0-Sieges (16,9) gegen die zweitplatzierten Ex-Vizeweltmeister Clemens Doppler/Alexander Horst, die am Samstag schließlich w. o. geben mussten, nachdem Doppler die zweite Nacht in Folge mehr Zeit auf der Toilette als im Bett verbracht hatte. Er dürfte sich am Donnerstagabend in einem Lokal - wie zwei Schiedsrichterinnen des Turniers - eine Lebensmittelvergiftung eingefangen haben, die ihn bereits in der Nacht auf Freitag viel Energie gekostet hat.

"Am Freitag, habe ich noch probiert, das Problem zu überspielen, aber wie man im zweiten Match gesehen hat, war ich energielos", erklärte Doppler seinen Rückzug aus dem Turnier. "Nachdem es letzte Nacht ganz ähnlich weitergegangen ist, macht ein Antreten eigentlich keinen Sinn." Weiter geht es für die Topteams schon nächste Woche mit den österreichischen Meisterschaften ebenfalls in Baden.

Bei den Damen schaffte es kein ÖVV-Duo ins Viertelfinale. Lena Plesiutschnig und Interimspartnerin Dorina Klinger mussten sich Samstagvormittag in der Zwischenrunde Menegatti/Orsi Toth aus Italien 19:21, 19:21 geschlagen geben. Die Beachtwins Nadine und Teresa Strauss zogen gegen die Polinnen Ceynowa/Kociolek mit 16:21, 16:21 den Kürzeren.

Quelle: SN