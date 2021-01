Julian Hörl in der Halle auf Erfolgskurs

In Düsseldorf gewann der Pinzgauer sechs von sieben Spielen.

Den Strand nach drinnen verlegt haben die Beachvolleyballer beim German Beach Masters in Düsseldorf (GER), dem ersten internationalen Turnier im neuen Jahr. Größerer internationale Reisen sind derzeit schwer möglich, dieser Bewerb in der Halle bringt den Athleten viele Spiele auf hohem Niveau. Julian Hörl aus Saalfelden absolviert eine starke Vorrunde. Es spielt jeder gegen jeden in Achter-Pools in Hin- und Rückrunde. Gemeinsam mit seinem slowenischen Partner Nejc Zemljak gewann Hörl sechs der sieben Spiele im ersten Durchgang. Damit belegt das Duo in der Zwischenwertung Platz zwei hinter den Deutschen Sven Winter/Alexander Walkenhorst.

Am Ende der Vorrunde qualifizieren sich die ersten beiden Teams in der Tabelle direkt fürs Halbfinale. Die Fortsetzung mit den Play-offs steigt dann ab 10. Februar.

Quelle: SN