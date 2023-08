Julian Hörl nimmt sich eine Babypause

Nach der EM in Wien gehen die Beachvolleyballer Julian Hörl und Alexander Horst in die Planung für die nächsten Aufgaben. Zuvor nimmt der Saalfeldner aber eine Auszeit aus erfreulichem Grund.

Nach dem etwas zu frühen Aus bei der Europameisterschaft auf der Donauinsel (Achtelfinale gegen die Niederländer Luini/De Groot) hellten sich die Mienen der beiden besten heimischen Beacher wieder auf, als sie vor den Kameras den Saum ihrer Trikots umdrehten: "Alessa & Fabio" steht beim zweifachen Vater Horst, "Boy or Girl?" beim Saalfeldner Hörl.



In den nächsten Tagen ist es so weit, Julian Hörl und seine Freundin fiebern der Geburt ihrer Tochter entgegen. Hörl sagt: "Wir werden das Elite-Turnier in Hamburg auslassen, ich will bei der Geburt dabei sein und man weiß ja nie, wann es genau so weit ist. Die WM ist abgesichert, wir sind mit dem EM-Neunten super solide abgesichert."

Auch das Future-Turnier in Baden (23. bis 27. August) ist von der Baby-Pause betroffen - Alex Horst wird dort mit der Nachwuchshoffnung und U20-Europameister Timo Hammarberg antreten. Horst sagt: "Ich will unbedingt in Baden spielen, es ist für mich ein Traditionsturnier und ich wohne quasi um die Ecke. Wir haben auch Sponsoren aus der Region, da muss ich einfach dabei sein. Mit Timo habe ich unseren besten Nachwuchsblocker an der Seite, das wird sicher passen. Timo hat uns bereits beim Trainingscamp auf Teneriffa ausgeholfen und es hat sofort gut funktioniert. Ich freue mich darauf, ein paar Inputs zu geben."

Hauptziel in der zweiten Saisonhälfte ist für Hörl und Horst die Weltmeisterschaft in Mexiko im Oktober. Bis dahin werden der frischgebackene Jungpapa und sein routinierter Kollege wieder vereint auftreten.