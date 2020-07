Julian Hörl scheiterte erst im Halbfinale von Düsseldorf

Mit seinem Interimspartner Sven Winter spielte der Saalfeldner Beachvolleyballer am Sonntag ein starkes Top-8-Turnier in Düsseldorf.

Hörl hatte die Chance genützt, als Aushilfspartner einzuspringen. Winters etatmäßiger Partner Alex Walkenhorst war verletzt ausgefallen. Gegen Nils Ehlers/Lars Flüggen sowie Paul Becker/Jonas Schröder setzte sich das neu formierte Duo in der Vorrunde jeweils in drei Sätzen durch. Die Niederlage zum Abschluss gegen das Schweizer Weltklasseduo Mirco Gerson/Adrian Heidrich fiel nicht mehr ins Gewicht. Am Sonntag trafen Hörl und Winter im Halbfinale auf Lukas Pfretzschner/Steven van de Velde (GER/NED), ebenfalls eine Interims-Paarung für diesen Turnierauftritt. Der Klasse der beiden mussten sie sich trotz einiger starker Phasen beugen, Hörl/Winter unterlagen in zwei Sätzen.

Der Einsatz in Düsseldorf hatte sich für den Pinzgauer überraschend ergeben. Umstellen muss er sich zumindest namensmäßig nicht: Auch sein Standardpartner heißt Winter mit Nachnamen. Mit dem Niederösterreicher Tobias Winter wurde er kürzlich Dritter beim heimischen Topturnier dieser Saison, dem Champions Cup.

Quelle: SN