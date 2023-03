Julian Hörl startet das Rennen um Olympia

Die Beachvolleyball-Saison startet für den Saalfeldner Julian Hörl mit Partner Alexander Horst in Mexiko - und damit auch das Rennen in Richtung Olympia 2024.

Der Badeort La Paz in Mexiko ist ab Donnerstag Austragungsort des ersten FIVB Challenger Events der Saison 2023. Österreich ist mit drei Teams im Hauptbewerb vertreten. Alle wollen zu Olympia 2024 in Paris. Julian Hörl und Alexander Horst sowie Laurenz Leiter und Paul Pascariuc machen sich Hoffnungen, in rund 500 Tagen auf dem Platz vor dem Eiffelturm aufzuschlagen.

Für den 40-jährigen Alexander Horst wären es die vierten Olympischen Spiele. Der Weg ist ein komplizierter: Einerseits qualifizieren sich die Top 17 des World-Rankings (2 Teams pro Nation - 12 Ergebnisse als Team bis Mitte Juni 2024) sowie der Weltmeister und das beste französische Team. Zusätzlich werden fünf Plätze über die kontinentalen Nationscup-Entscheidungen erspielt.

Hörl/Horst waren am Saisonende 2022 auf Platz 28 der Weltrangliste und somit in Schlagdistanz zu den Olympiastartplätzen. Der Challenger in La Paz und das Elite-Turnier eine Woche darauf in Tepic (Mexiko) werden bereits richtungsweisend. In Tepic müssen alle vier österreichischen Teams in die Qualifikation. Neben Hörl/Horst sind das Robin Seidl/Moritz Pristauz, Martin Ermacora/Philipp Waller sowie die beiden Salzburger Paul Pascariuc und Laurenz Leitner.



Julian Hörl sagt: "Mexiko bietet jetzt den richtigen Startschuss in die Saison 2023 und in die Olympia-Qualifikation. Im Oktober steht Mexiko mit den Weltmeisterschaften auf der Hochebene von Tlaxcala nochmals im Mittelpunkt. Die Weltmeisterschaften und die Heim-EM sind auch die Highlights für diese Saison. Das Antreten bei der WM ist für die Olympia-Qualifikation nicht entscheidend, aber sicher wegweisend."

Auch die Heim-EM auf der Wiener Donauinsel zählt wie ein Challenger Event in diesem Ranking. Alexander Horst sagt: "Über die Europameisterschaften zu punkten, ist verglichen zu den anderen kontinentalen Finalturnieren jedoch viel schwieriger. Die EM wird mit 32 Teilnehmern gespielt, während andere Kontinente Mühe haben einen 16er Raster zu füllen. Im aktuellen Entry-Ranking der FIVB sind unter den Top10 der Männer acht europäische Teams sowie Qatar und Chile. Es hat Zeiten gegeben, da waren acht Brasilianer und US-Amerikaner und zwei Europäer unter den Top Ten."