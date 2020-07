Julian Hörl steht im Finale auf der Donauinsel

Beachvolleyball-Profi Julian Hörl aus Saalfelden hat mit Partner Tobias Winter (NÖ) das Final Four des Austrian Champion Cups kommendes Wochenende erreicht.

2:0-Erfolge in Wien gegen die Nummer-eins-Paarung Martin Ermacora/Moritz Pristauz und Simon Frühbauer/Michael Muraurer sicherten das Ticket. Die Niederlage gegen Robin Seidl/Philipp Waller fiel nicht mehr ins Gewicht, da Ermacora verletzt w.o. gegeben hatte. Hörl und Winter waren in der Vorwoche als Gruppendritte der Vorrunde in Salzburg-Rif weitergekommen. Das Final Four steigt am Samstag auf der Wiener Donauinsel. Christoph Seidl/Alexander Huber sowie Clemens Doppler/Alexander Horst komplettieren das Quartett. Somit sind außer den verletzungsbedingt fehlenden Ermacora/Pristauz die papierformgemäß stärksten Teams am Start.

Out sind der Unteracher Florian Schnetzer und Lorenz Petutschnig aus Kärnten. Ihnen gelang in Graz ein Sieg gegen Maximilan Trummer/Felix Friedl, sie wurden Gruppendritte.

Quelle: SN