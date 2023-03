Jumbo-Siege bei Paris-Nizza und Tirreno-Adriatico

Primoz Roglic und Olaj Kooij haben mit Etappensiegen bei den Radfernfahrten Tirreno-Adriatico und Paris-Nizza für einen goldenen Donnerstag des Rennstalls Jumbo-Visma gesorgt. Der 33-jährige Slowene Roglic feierte in Italien seinen ersten Sieg seit dem schweren Sturz bei der Vuelta im September und einer darauffolgenden Schulteroperation. In Frankreich setzte sich kurz darauf der Niederländer Kooij im Massensprint durch.

Roglic gewann die vierte und mit 219 Kilometern längste Etappe nach Tortoreto, indem er sich beim drei Kilometer langen Schlussaufstieg vor Julian Alaphilippe und Adam Yates durchsetzte. Im Gesamtklassement liegt der frühere Skispringer nun als Zweiter sechs Sekunden hinter dem neuen Leader Lennard Kämna (GER), der den Italiener Filippo Ganna ablöste. Der Osttiroler Felix Gall (AG2R) wurde Tages-27. (+0:21) und kletterte in der Gesamtwertung auf Platz 27 (+1:09). Am Freitag steht eine Bergankunft auf 1.451 Metern Höhe in Sarnano-Sassotetto an.

Bei Paris-Nizza wurde die fünfte und ebenfalls längste Etappe der diesjährigen Ausgabe eine Beute für die Sprinter. Kooij verwies nach 212 Kilometern in Saint-Paul-Trois-Châteaux den Dänen Mads Pedersen und den Belgier Tim Merlier, die Sieger der ersten beiden Etappen, auf die weiteren Plätze.

Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden verteidigte Tadej Pogacar erfolgreich. Sein Vorsprung beträgt aber nur noch sechs Sekunden, weil der Franzose David Gaudu einen Zwischensprint mit vier Sekunden Bonifikation für sich entschied. Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard liegt drei Etappen vor Schluss 46 Sekunden hinter Pogacar. Bestplatzierter Österreicher in der Gesamtwertung ist weiter Gregor Mühlberger (Movistar), der als Tages-131. aber vier Plätze einbüßte (32./+4:27).