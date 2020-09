Junge Leichtathleten auf Medaillenjagd

Die österreichischen U20-Meisterschaften In Eisenstadt beschließen am Wochenende die Stadionsaison der Leichtathleten. Salzburg ist mit einigen aussichtsreichen Sportlern am Start.

SN/gepa Speerwerfer Simon Klebel.

Gute Aussichten gibt es im Speerwurf, wo mit Laurenz Waldbauer und Simon Klebel zwei Union-Werfer die besten Weiten aufweisen. Klebel geht außerdem in Diskuswurf und Kugelstoßen an den Start, wo aber mit dem Wiener Will Dibo der programmierte Weißhaidinger-Nachfolger eine Gold-Bank ist. Katharina Stöger will über 1500 und 800 Meter an ihre Leistungen von der U18-Meisterschaft in der Vorwoche anschließen. Die Top drei sind vor allem über die längere Distanz möglich. Elias-Min Nowotny darf sich im Weitsprung mit einer persönlichen Bestweite von 6,88 Metern Medaillenchancen ausrechnen und nimmt auch Hoch- und Dreisprung in Angriff. Crosslauf-Doppelsieg für Salzburg Bei den stark besetzten österreichischen Heeresmeisterschaften im Crosslauf in Ferlach gab es einen Salzburger Doppelsieg. 1. Knoblechner Alexander (LT Nußdorf) setzte sich über 10 Kilometer in 33:50 Minuten vor Alexander Wergle (Union Salzburg/34:50) durch. Quelle: SN