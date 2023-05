Junior-Marathon und bunte Sportpalette: Ein Volksfest der Bewegungsfreude

Mehr als 1000 Kinder und Jugendliche sind am Samstag beim Juniormarathon und Mini-Marathon mitgelaufen. Im Volksgarten herrschte bei Traumwetter großartige Stimmung.

Bei den Laufbewerben der Jüngsten war der Ehrgeiz mindestens so groß wie er am Sonntag bei den Marathon-Teilnehmern sein wird. Mehr als 1000 Kinder und Jugendliche nahmen in den verschiedenen Altersklassen an den Bewerben im Volksgarten teil.

Auch an den vielen Stationen der Bunten Sportpalette herrschte den ganzen Nachmittag über Hochbetrieb. Von Bogenschießen bis Basketball, von Tischtennis bis American Football spannte sich der Bogen der Sportarten zum Ausprobieren. Das stimmungsvolle Volksfest der Bewegung schürte die Vorfreude auf den Salzburg Marathon, bei dem am Sonntag 7000 Laufbegeisterte auf verschiedenen Strecken an den Start gehen werden.