Junost Minsk quasi Eishockey-"Europameister"

Junost Minsk heißt der erste und einzige Meister in Europas Eishockey-Ligen in diesem Frühjahr. Während anderswo wegen der Coronavirus-Pandemie sämtliche Meisterschaften abgebrochen wurden, spielte man in Weißrussland bedenkenlos weiter.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER In Wei§russland wurde bedenkenlos weitergespielt