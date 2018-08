Junuzovic fehlt Salzburg im Rückspiel gegen Roter Stern

Fußball-Meister Red Bull Salzburg muss am Mittwoch (21.00 Uhr/live Sky) im entscheidenden Play-off-Rückspiel um den Einzug in die Champions League gegen Roter Stern Belgrad wie erwartet auf Mittelfeld-Routinier Zlatko Junuzovic verzichten. Das bestätigte ein Clubsprecher am Montagvormittag.

SN/APA/KRUGFOTO Junuzovic zog sich im Hinspiel Muskelverletzung zu