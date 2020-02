Juve bei Verona 1:2 - 2. Niederlage in jüngsten 3 Spielen

Für Juventus Turin läuft es im Titelrennen der italienischen Fußball-Meisterschaft aktuell nicht rund. Der Titelverteidiger verlor am Samstag bei Hellas Verona trotz Vorsprungs noch mit 1:2 und kassierte die zweite Niederlage in den jüngsten drei Spielen. Verfolger Inter Mailand kann somit am Sonntag mit einem Derby-Sieg gegen den AC Milan den Serienmeister auf Platz eins ablösen.

SN/APA (AFP)/MARCO BERTORELLO Juve-Ensemble um Superstar Ronaldo au§er Tritt geraten