Juventus Turin ist am Mittwoch überraschend aus dem italienischen Fußball-Cup ausgeschieden. Cristiano Ronaldo und Co. mussten sich im Viertelfinale auswärts Atalanta Bergamo mit 0:3 geschlagen geben. Die jüngsten vier Coppa-Italia-Titel waren allesamt an den in dieser Serie-A-Saison noch ungeschlagenen Rekord-Cupsieger gegangen.

SN/APA (AFP)/MIGUEL MEDINA Atalanta tanzte Juve im Cup aus