Juventus nach 2:0 bei Chievo vorerst Serie-A-Spitzenreiter

Juventus Turin hat am Samstag zumindest für einen Tag die Tabellenführung in der italienischen Fußball-Meisterschaft übernommen. Der Rekordmeister und Titelverteidiger feierte gegen Chievo Verona einen 2:0-Auswärtssieg und liegt damit zwei Punkte vor SSC Napoli, das am Sonntag Bologna empfängt.

SN/APA (AFP)/MIGUEL MEDINA Juve-Stürmer Gonzalo Higuain fixierte den 2:0-Endstand