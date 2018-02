KAC kassierte siebente Niederlage in Folge - 1:4 bei Caps

Eishockey-Rekordmeister KAC befindet sich in der EBEL weiter in der Krise. Im Duell der beiden Vorjahresfinalisten verloren die Klagenfurter am Donnerstag in der 3. Pick-Round-Runde auswärts gegen Spitzenreiter Vienna Capitals mit 1:4 und kassierten damit schon die siebente Niederlage in Folge. Der Zweite Red Bull Salzburg feierte einen spektakulären 9:5-Heimsieg über den Dritten Black Wings Linz.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Der Meister aus Wien siegte erneut