Schwimmerin Marlene Kahler hat beim Weltcup in Doha über 400 m Kraul in 4:10,51 Minuten ihren ersten Weltcupsieg gefeiert. Am vergangenen Wochenende hatte auch schon Patrick Staber in Kasan über 400 m Lagen für einen österreichischen Weltcup-Erfolg gesorgt.

SN/APA (AFP)/OLI SCARFF Kahler fuhr einen Weltcup-Sieg ein