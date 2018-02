Kainz mit Doppelpack Matchwinner für Werder Bremen

ÖFB-Teamspieler Florian Kainz hat Werder Bremen am Sonntag in der deutschen Fußball-Bundesliga zum zweiten Sieg in Folge und einem weiteren wichtigen Erfolg im Abstiegskampf geschossen. Der Steirer traf beim 3:1-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg im Doppelpack (40., 72.). Es waren die ersten beiden Ligatore des 25-Jährigen in dieser Saison.

SN/APA (dpa)/CARMEN JASPERSEN Florian Kainz traf erstmals in dieser Saison