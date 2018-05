Kampfsportlerin Fiedler will den ersten Profi-Titel

Die Halleiner Kampfsportlerin Christin Fiedler kämpft am 31. Mai in Tschechien in ihrem ersten Profi-Titelkampf im K1 um den Intercontinental-Titel des Verbands WKN. Ihre Chancen stehen gut.

Allzu viel weiß Christin Fiedler über ihre Gegnerin Tereza Dvorakova nicht. "Wir sind uns noch nie begegnet, sie hat aber einmal gegen eine meiner Teamkolleginnen gekämpft", sagt Fiedler. Auf das Videostudium der Gegnerinnen verzichtet sie weitgehend. "Damit beschäftigt sich eher mein Trainer. Ich versuche, meinen Stil durchzubringen und die Gegnerinnen dazu zu bringen, mein Ding zu spielen", sagt Fiedler. Der Heimvorteil sei aber natürlich "super" für ihre Gegnerin, betont die 32-Jährige. Nachsatz: "Ich rechne mir aber gute Chancen aus, sonst würde ich nicht hinfahren."

Gute Leistungen und starke Social-Media-Präsenz

Den Titelkampf habe sie sich sowohl durch gute Leistungen in der Vergangenheit als auch durch ihre intensive Social-Media-Präsenz erarbeitet. "Oft kommt man auch durch Beziehungen zum Titelkampf. Bei mir ist es zum Glück mittlerweile so, dass die Leute auf mich zukommen, weil ich international in der Szene recht bekannt bin", sagt Fiedler.

Der Gürtel selbst sei ihr dabei gar nicht so wichtig, betont die Kampfsportlerin. Vielmehr bedeute ein Profi-Titelkampf mehr Aufmerksamkeit. "Ich hatte schon öfter Profi-Kämpfe, jetzt geht es aber zum ersten Mal um einen Titel. Da ist das Interesse generell größer." Tatsächlich kursieren im Internet reihenweise Videos von K1-Titelkämpfen, auch die Halleinerin selbst ist vertreten. "So wird man bekannter und erregt auch bei anderen Veranstaltern mehr Aufmerksamkeit", sagt Fiedler, die sich mittlerweile aussucht, welche Kämpfe sie bestreitet und welche nicht. "Ich kann nicht mehr jeden einzelnen World Cup kämpfen, das ist mir neben der Arbeit im Rs-Gym zu viel geworden." Reich werde sie in ihrem Sport sowieso nicht. "In diesem Fall sind aber zumindest die Unkosten gedeckt."

Zum Titelkampf in Tschechien wird Fiedler von einem kleinen "Fanclub" begleitet. Neben ihrem Freund und dessen Bruder wird auch ihr Trainer mitfahren. "Dass er dabei ist, taugt mir total. Er muss seine Freizeit opfern dafür", so Fiedler. Mit noch größerer Unterstützung rechnet sie bei ihrem nächsten Antreten in Salzburg - voraussichtlich im Oktober. "Daheim, vor den eigenen Leuten zu kämpfen ist immer der Hammer."