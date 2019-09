Kanadierin Andreescu komplettiert Halbfinale der US-Open

Die Kanadierin Bianca Andreescu hat bei den US Open das Halbfinale bei den Damen komplettiert. Die 19-Jährige gewann am Mittwoch (Ortszeit) in New York im Viertelfinale gegen Elise Mertens aus Belgien mit 3:6, 6:2, 6:3 und steht damit bei ihrer Hauptfeld-Premiere in Flushing Meadows auf Anhieb im Halbfinale. Bei den Herren erreichte überraschend der Italiener Matteo Berrettini die Vorschlussrunde.

SN/APA (AFP)/DON EMMERT Andreescu auf Anhieb im Halbfinale