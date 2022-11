Kanamitsu-Gala war zu wenig für UTTC Salzburg

Gegen Wiener Neustadt setzte es in der Tischtennis-Bundesliga eine 2:4-Niederlage, aber Legionär Koyo Kanamitsu spielte groß auf.

Nach eher mäßigen Darbietungen in den ersten drei Runden der Bundesliga war Koyo Kanamitsu diesmal der beste UTT-Akteur. Er besiegte am Freitagabend in beeindruckender Weise Felix Wetzel mit 3:1 sowie seinen Landsmann Kenji Mizsudaira klar mit 3:0. Michael Trink verlor trotz 2:1-Führung gegen den Kroaten Ivor Ban mit 2:3 und wartet immer noch auf sein erstes Erfolgserlebnis in der Herbstrunde der 1. Bundesliga. Francisco Sanchi kämpfte unermüdlich um jeden Punkt, musste sich aber Matsudaira und Kojic jeweils mit 1:3 geschlagen geben.

Einzig das Doppel ging klar an die Niederösterreicher.

Kommenden Freitag geht es für UTTC im Sportzentrum Mitte gegen die SGP Linz, live zu sehen unter www.ttbundesliga.at.