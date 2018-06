Kandersteg sagte Ja zu Schweizer Olympia-Bewerbung für 2026

Der Skiort Kandersteg ist für eine Schweizer Bewerbung um die Olympischen Winterspiele 2026. Die Gemeindeversammlung gab am Freitagabend grünes Licht für nötige Investitionen, wie Gemeindepräsident Urs Weibel mitteilte. In dem Ort im Berner Oberland würden bei einer erfolgreichen Schweizer Bewerbung die Wettbewerbe im Skispringen und in der Nordischen Kombination stattfinden.

SN/APA (KEYSTONE)/OLIVIER MAIRE Sion möchte die Winterspiele im Jahr 2026 austragen