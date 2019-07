Kane-Traumtor bei Tottenhams Champions-Cup-3:2 über Juventus

Mit einem Traumtor aus dem Mittelkreis hat Harry Kane am Sonntag in der Nachspielzeit Tottenham in Singapur im Rahmen des Champions Cups zu einem 3:2-Erfolg über Juventus Turin geschossen. "Vermutlich eines der schönsten Treffer meiner Karriere", meinte Kane, dessen Heber vom Mittelkreis aus sich über den zurückeilenden Juve-Goalie Wojciech Szczesny in der 93. Minute ins Tor senkte.

SN/APA (AFP)/ROSLAN RAHMAN Kane verschwand in einer Jubeltraube