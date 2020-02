Kansas City Chiefs holen nach 50 Jahren wieder Super Bowl

Die Kansas City Chiefs haben erstmals seit 50 Jahren wieder den Super Bowl gewonnen. Star-Quarterback Patrick Mahomes führte sein Team im packenden Finale der National Football League mit einer beeindruckenden Aufholjagd zum 31:20 gegen die San Francisco 49ers.

Die Chiefs feierten am Sonntag (Ortszeit) in Miami den ersten Titel seit 1970. Die 49ers müssen hingegen weiter auf ihren sechsten Gewinn des Super Bowls warten und bleiben damit hinter den Rekordsiegern New England Patriots und Pittsburgh Steelers.

Quelle: Apa/Dpa