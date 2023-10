Mit einem fünften Rang hat Felix Oschmautz beim Wildwasserkanu-Weltcupfinale im Olympiakanal von Paris aufgezeigt. Dem Olympia-Vierten von 2021 in Tokio fehlten am Samstag in Vaires-sur-Marne im Kajak-Finale auf Platz zwei (zwei Athleten ex aequo) nur 0,78 Sekunden. Ebenfalls im Finale dabei war Mario Leitner als Achter. Der Sieg ging an Lokalmatador Titouan Castryck.

SPORT-NEWSLETTER Jetzt anmelden und wöchentlich die wichtigsten Sportmeldungen kompakt per E-Mail erhalten. Ich habe die AGB und die Datenschutzbestimmungen gelesen und akzeptiert.* Kostenlos anmelden *) Eine Abbestellung ist jederzeit möglich, weitere Informationen dazu finden Sie hier.