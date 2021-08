Kanutin Schwarz mit Direktticket fürs Einer-Semifinale

Die Flachwasser-Kanutinnen Ana Roxana Lehaci und Viktoria Schwarz waren am Mittwoch in ihren olympischen Vorläufen im Kajak Einer über 500 Meter erneut im Einsatz. Schwarz gelang mit Rang drei im sechsten Vorlauf der Direktaufstieg ins Semifinale am Donnerstag (ab 2.58 Uhr MESZ). Lehaci belegte im Sea Forest Waterway im vierten Vorlauf nur Rang sechs und muss daher rund eineinhalb Stunden danach im Viertelfinale (5.57 Uhr MESZ) wieder an den Start. Die Top drei kommen weiter.

Im Zweier belegten Lehaci und Schwarz Rang 12