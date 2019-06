Kanutinnen Schwarz/Lehaci in Minsk im K2 im 500-m-Finale

Die Flachwasser-Kanutinnen Viktoria Schwarz und Ana Roxana Lehaci haben am Dienstag bei den Europaspielen in Minsk im Kajak-Zweier über 500 m das Finale erreicht. Sie hatten in ihrem Vorlauf als Fünfte den direkten Aufstieg in den Endlauf verpasst, mit Rang drei im einzigen Semifinallauf aber den neunten und letzten Finalplatz in dem olympischen Bewerb ergattert.

SN/APA/HANS PUNZ Kanu-Duo Schwarz/Lehaci