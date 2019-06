Die Flachwasser-Kanutinnen Viktoria Schwarz und Ana Roxana Lehaci sind am Dienstag bei den Europaspielen in Minsk im Kajak-Zweier in das Semifinale eingezogen. Die Oberösterreicherinnen belegten im schnelleren zweier Vorläufe Rang fünf, jeweils die Top drei stiegen direkt ins Finale auf. Um den Endlauf-Einzug geht es für das ÖKV-Duo um 14.00 Uhr MESZ. Die Medaillenentscheidung fällt am Mittwoch.

Quelle: APA