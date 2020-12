Karate: Thomas Kaserer beendet Karriere

Der Salzburger Karateka Thomas Kaserer beendet seine Profisportlaufbahn.

"It's time for new adventures!" verkündete der Walser am Donnerstag - seinem 32. Geburtstag - auf Facebook. Er blicke mit Stolz auf seine Erfolge zurück. Zwei Mal war Kaserer EM-Dritter, er feierte Studenten-Welt- und Europameistertitel und gewann einmal die Karate-Premier-League.

Der Heeressportler hat seit einigen Jahren in der Fotografie eine neue Leidenschaft gefunden. Beeindruckende Bilder seiner Sportkollegen aus verschiedensten Disziplinen sind dabei entstanden.

Quelle: SN