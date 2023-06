Karateka Plank bei European Games fix mit Medaille

Karateka Bettina Plank hat auch bei den dritten European Games eine Medaille sicher. Nach Silber 2015 in Baku und Gold 2019 in Minsk zog die Vorarlbergerin am Donnerstag in Polen in der Kumite-Klasse bis 50 kg unbesiegt in das Semifinale ein. Die 31-jährige Olympia-Dritte von 2021 gewann in Gruppe B gegen die Polin Marita Depta 5:1, gegen die Ukrainerin Kateryna Krywa 4:1 und gegen die Zypriotin Iren Kontou 1:0. Alle Semifinalistinnen haben eine Medaille sicher.

BILD: SN/APA/AFP/ALEXANDER NEMENOV Bettina Plank hat ihre nächste Medaille sicher/Archivbild

Gegnerin in der Vorschlussrunde ist um 16.20 Uhr mit der Türkin Serap Ozcelik Arapoglu eine ewige Rivalin, die in der Gruppenphase zwei Remis und einen Sieg verzeichnete. Davor kämpfen Kontou und die Italienerin Erminia Perfetto um den zweiten Platz im Finale (18.10 Uhr). Plank hatte vor der Anreise einen durchwachsenen Saisonverlauf, sie bereitete sich in den vergangenen Tagen aber gezielt auf die European Games vor. In ihren drei Vorrunden-Kämpfen wirkte die Athletin auch sehr entschlossen.