Katar warf Turnierfavorit Südkorea aus dem Asien-Cup

Katar hat mit einem Sieg gegen Turnierfavorit Südkorea überraschend das Halbfinale des Fußball-Asien-Cups erreicht. Der WM-Gastgeber von 2022 gewann am Freitag in Abu Dhabi mit 1:0 (0:0) und zog damit zum ersten Mal in die Vorschlussrunde des asiatischen Kontinentalturniers ein. Abdulaziz Hatem erzielte in der 78. Minute mit einem platzierten Fernschuss das einzige Tor der Partie.

SN/APA (AFP)/KHALED DESOUKI Qataris konnten ihr Glück kaum glauben