Katharina Stöger holte Gold mit Rekord

Erfolgreich waren Salzburgs junge Leichtathletinnen bei der österreichischen U20-Hallenmeisterschaft in Linz.

In 2:13,73 Minuten lief die SSM-Schülerin Katharina Stöger die 800 Meter bei der österreichischen U20-Hallenmeisterschaft in Linz. Das bedeutet U20-Landesrekord. Ihre Union-Salzburg-Clubkollegin und Trainingspartnerin Ann-Kathrin Gruber verbesserte über 3000 Meter als Zweite in 10:48,30 Min. ebenfalls den U20-Landesrekord. Eine weitere Silbermedaille holte Amira Simon (LT Salzburg/25,86 Sek.) über 200 m.