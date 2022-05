Bei der Midsummer Track Night in Wien waren die jungen Union-Salzburg-Leichtathleten stark unterwegs.

Katharina Stöger verbesserte über 800 Meter in 2:11,84 Min. (U20-Landesrekord) ihre Bestmarke um fünfeinhalb Sekunden. David Rastl lief über 1500 Meter in 4:06,70

ebenso eine persönliche Bestleistung wie Paul Del-Negro über 800 Meter (1:57,05). Elisabeth Fuchs kam über 400 Meter auf 1:00:19 Min. Luca Del-Negro verbesserte in Pottenstein mit 4,63 m seine Bestmarke im Stabhochsprung.