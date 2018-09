Kathrin Hinteregger - die Herrin des Rings

Wenn hartnäckige Vorurteile K. o. gehen: Kathrin Hinteregger aus Salzburg setzte sich schon als Boxerin durch und ist Österreichs einzige Kampfrichterin.

Das Zeitalter mit solchen Sensationen sollte längst abgeschlossen sein. "Eine Frau als . . ." Wahnsinn, geht das überhaupt? Eine Frau? Wie staunten doch Männlein wie auch Weiblein über die erste Jet-Pilotin, die erste Chirurgin oder die erste Straßenbahnfahrerin. Im Männersport Fußball lief die Gleichberechtigung sehr schleppend an. Es dauerte Jahrzehnte, bis die Bruhaha-Witzchen zu Frauen am Ball nur noch in Randgruppen ein Publikum fanden. Sie finden es dort weiterhin, machen wir uns nichts vor.