Keine Diamond-League-Meetings in China

Der neuerliche Ausbruch der Corona-Pandemie in China hat Auswirkungen auf die Diamond League. Die Leichtathletik-Meetings am 30. Juli in Shanghai und am 6. August in Shenzhen wurden abgesagt, der Diskuswurf der Männer mit Österreichs Olympia-Dritten Lukas Weißhaidinger war dort nicht im Programm. Das Meeting in Chorzow (Polen) wird von der Continental Tour hochgestuft, das Datum steht noch nicht fest. Die Elite-Liga beginnt am 13. Mai in Doha (Katar).

