Keine Diskussion über generelles Kunstrasen-Verbot in der EU

Die EU-Kommission hat klargestellt, dass nicht an einem grundsätzlichen Verbot von Kunstrasenplätzen gearbeitet werde. "Die Kommission bereitet keinen derartigen Vorschlag vor", sagte eine Sprecherin am Dienstag in Brüssel. Ob oder wann das Granulat, das derzeit noch auf Tausenden Plätzen zum Einsatz kommt, nicht mehr angewendet werden dürfe, ließ die Sprecherin jedoch offen.

SN/APA (dpa)/Fredrik von Erichsen Das nicht-organische Grün ist derzeit EU-weit Gesprächsthema