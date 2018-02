Keine Erfolgserlebnisse für ÖFB-Legionäre in Premier League

Für die am Samstag in der englischen Fußball-Premier-League eingesetzten Österreicher hat es keine Erfolgserlebnisse gegeben. Moritz Bauer verlor mit Stoke City in Bournemouth 1:2, wobei sein Landsmann und Clubkollege Kevin Wimmer nicht im Kader stand. Leicester City erreichte mit Aleksandar Dragovic und Christian Fuchs nur ein Heim-1:1 gegen Swansea.

SN/APA (AFP)/BEN STANSALL Für Dragovic und Co. gab es immerhin einen Punkt