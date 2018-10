Keine Ermittlungen gegen Mourinho nach Tumulten bei Chelsea

Manchester-United-Trainer Jose Mourinho hat nach dem Vorfall im Premier-League-Spiel am Samstag bei Chelsea keine Konsequenzen zu befürchten. Englands Fußballverband (FA) leitete am Montag lediglich ein Ermittlungsverfahren gegen Chelseas Co-Trainer Marco Ianni ein, weil dieser Mourinho nach dem späten Ausgleichstreffer in der 96. Minute zum 2:2-Endstand provoziert hatte.

SN/APA (AFP)/OLI SCARFF Mourinho wurde offensichtlich provoziert