Keine nachträglichen Olympia-Einladungen - 169 Russen dabei

Es bleibt bei 169 Sportlern aus Russland, die an den Winterspielen in Pyeongchang teilnehmen dürfen. Wie das Internationale Olympische Komitee am Montag bekanntgab, wird es keine weiteren Einladungen geben. Nach dem CAS-Urteil vom Donnerstag war die zusätzliche Teilnahme von 13 Sportlern und zwei Trainern geprüft worden, die unabhängige Kommission entschied sich dagegen.

SN/APA (AFP)/KIRILL KUDRYAVTSEV Für viele russische Athleten bleibt Olympia ein Traum