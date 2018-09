Keine Zeitumstellung wegen Hitze bei Spielen in Tokio 2020

Japan wird seine Uhren mit Blick auf die Hitze bei den Olympischen Sommerspielen 2020 nicht umstellen. Laut einem Bericht der Zeitung "Asahi" wurden diesbezügliche Überlegungen wieder ad acta gelegt. "Ich würde es gerne machen, aber angesichts Problemen mit IT-Systemen und der Veränderung der öffentlichen Meinung ist es schwer, es zu tun", wurde Olympia-Minister Toshiaki Endo zitiert.

In der Debatte über die Einführung der Sommerzeit eigens für die Olympischen Spiele wurde angedacht, die Uhr zwei Stunden zurückzustellen. Die Spiele werden im Juli und August ausgetragen, einer Zeit, in der in Japan sehr hohe Temperaturen herrschen. Die Organisatoren wollen laut Endo nun weiter mit dem IOC beraten, wie die Athleten besser vor der Hitze geschützt werden können.

Quelle: Apa/Ag.