Kenianerin Chepkurui geht auf Wien-Titelverteidigung los

Die Kenianerin Vibian Chepkirui nimmt am 24. April beim Vienna City Marathon (VCM) die Titelverteidigung in Angriff. Beim im Vorjahr vom Frühjahr auf den 12. September verschobenen Leichtathletik-Klassiker gewann die 27-Jährige in 2:24:29 Std. Diesmal stehen fünf Läuferinnen mit Bestzeiten unter 2:25 Stunden auf der Startliste. Chepkurui hatte vor rund einem halben Jahr gleich bei ihrem Marathon-Debüt triumphiert, und das nach Anreiseproblemen und bei hoher Lufttemperatur.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Vibian Chepkirui bei ihrem VCM-Sieg 2021/Archivbild

"Die Qualität des Frauenrennens ist vielversprechend. Mit dieser Gruppe kann der Streckenrekord angegriffen werden", sagte der für die Zusammenstellung der Elite-Felder zuständige Mark Milde. Der 2018 von der Kenianerin Nancy Kiprop aufgestellte Frauen-Streckenrekord liegt bei 2:22:12. Neben Chepkurui haben Sheila Jerotich (KEN/2:24:15), Ruth Chebitok (KEN/2:23:29), Sifan Elaku (ETH/2:23:49) und Jessica Augusto (POR/2:24:25) Zeiten unter 2:25 stehen.