Kenianerin gewann Hitze-Marathon bei Leichtathletik-WM

Die Kenianerin Ruth Chepngetich hat sich in den frühen Samstag-Morgenstunden den Sieg im Frauen-Marathon bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha gesicherte. Es war die erste von 49 Medaillenentscheidungen im Wüsten-Emirat Katar. Das Rennen auf dem Rundkurs an der Strandpromenade Corniche wurde wegen der Hitze erst eine Minute vor Mitternacht (Ortszeit) gestartet.

SN/APA (AFP)/MUSTAFA ABUMUNES Ruth Chepngetich gewinnt Marathon bei WM in Doha