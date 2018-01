Kerber holte in Sydney ihren ersten Titel seit US Open 2016

Die Deutsche Angelique Kerber hat ihren äußerst starken Einstieg in die neue Tennis-Saison vorerst mit einem Finalsieg in Sydney gekrönt. Nachdem sie schon beim Hopman-Cup in Perth unbesiegt geblieben war, hat die Australian-Open-Siegerin 2016 am Samstag mit einem 6:4,6:4 gegen die Australierin Ashleigh Barty ihren ersten Titel auf der Tour seit den US Open 2016 und ihren insgesamt elften geholt.

SN/APA (AFP)/PETER PARKS Starker Saisoneinstieg der Deutschen