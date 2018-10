Angelique Kerber hat ihr zweites Gruppenspiel bei den WTA-Finals in Singapur gewonnen und damit die Chance auf den Halbfinaleinzug. Die Wimbledonsiegerin setzte sich am Mittwoch gegen US-Open-Siegerin Naomi Osaka mit 6:4,5:7,6:4 durch. Zum Auftakt hatte die Deutsche gegen Kiki Bertens (NED) verloren. Zum Vorrundenabschluss am Freitag trifft Kerber auf die Amerikanerin Sloane Stephens.

SN/APA (AFP)/ROSLAN RAHMAN Hart erkämpfter Sieg für die Deutsche