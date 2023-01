Kiesenhofer fährt für Team-Israel in der Rad-World-Tour

Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer nimmt einen zweiten Anlauf und tritt nach fünfjähriger Pause wieder in der höchsten Radsport-Liga an. Die 31-jährige Niederösterreicher wurde für die heurige Saison vom Schweizer World-Tour-Rennstall Israel Premier Tech Roland verpflichtet, wie dieser am Dienstag bekanntgab.

SN/APA/AFP/GREG BAKER Kiesenhofer wechselt in die World-Tour

"Ich freue mich auf diese neue Herausforderung. Das Umfeld und die Ausrüstung passen ideal für mich. Ich will bei einigen der wichtigsten Rennen im UCI-Kalender meine beste Leistung abrufen", betonte die Sensationssiegerin des Olympiastraßenrennens von 2021, die in den vergangenen Jahren auf nationaler Ebene für das Grazer Cookina-Team gefahren ist. Vier Jahre vor ihrem Olympia-Coup in Tokio ist Kiesenhofer bereits ohne durchschlagenden Erfolg einige wenige World-Tour-Rennen für die belgische Equipe Lotto gefahren. Im Vorjahr war die in der Schweiz lebende Mathematikerin im Zeitfahren WM-Zehnte und WM-Fünfte, am Saisonende bestritt sie als Gastfahrerin eines spanischen Teams mit einigen starken Auftritten die Vuelta a Espana. Ein für heuer kolportiertes Engagement für B&B Hotels scheiterte an der Einstellung des französischen Rennstalls aufgrund von Sponsorenproblemen. Nun will Kiesenhofer für ihren neuen Arbeitgeber unter anderem die Tour de France Femmes bestreiten. "Die Tour und andere harte Etappenrennen sind meine Ziele. Es wird nicht leicht, aber wir wollen auf jeden Fall für Überraschungen sorgen." Kiesenhofer ist nach Carina Schrempf und Christina Schweinberger (beide Fenix-Deceuninck) die aktuell dritte Österreicherin in der World-Tour.