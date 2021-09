Kiesenhofer im EM-Zeitfahren Siebente

Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer hat bei den Radsport-Europameisterschaften in Trento im Zeitfahren Rang sieben belegt. Die Goldmedaillengewinnerin des Straßenrennens von Tokio war am Donnerstag in Trento über 22,4 km knapp zwei Minuten langsamer als Siegerin Marlen Reusser aus der Schweiz. Auf Bronze fehlte der Niederösterreicherin fast eine Minute. Im Straßenrennen am Samstag ist sie nicht am Start.

SN/APA/AFP/POOL/MICHAEL STEELE Kiesenhofer in den Top Ten

Im Vorjahr war Kiesenhofer im Kampf gegen die Uhr EM-Elfte geworden, 2019 hatte sie Platz fünf belegt. Mit einem neuerlichen Spitzenplatz hatte sie aufgrund der vielen Termine nach ihrer Olympiasensation nicht gerechnet. Ihre Landsfrau Gabriela Erharter wurde unter 33 Teilnehmerinnen 24. Reusser gewann nach Silber bei der WM 2020 und im Olympia-Zeitfahren 19 Sekunden vor Ellen van Dijk. Die Niederländerin fuhr in Abwesenheit von Landsfrau und Titelverteidigerin Anna van der Breggen wie vor einem Jahr zum Vize-Europameistertitel. Bronze ging bereits mehr als eine Minute zurück an die Deutsche Lisa Brennauer.